Rieds geet vum Äisbierg mam Numm A-76, deen e bëssen d'Form vu Manhattan huet, awer 70 Mol sou grouss ass.

Dësen ass vum Ronne-Schelfäis ofgebrach - dat ass eng riseg Äisplack, déi um Mier schwëmmt a mat Gletscher, Äisstréim an Äiskuppe verbonnen ass. Elo dreift den A-76 duerch d'Mier. Dat huet déi europäesch Weltraumorganisatioun Esa matgedeelt. Den Äisbierg ass ronn 170 Kilometer laang a 25 Kilometer breet an huet eng Fläch vun 4.320 Quadratkilometer. Domat ass hien e bësse méi grouss wéi déi spuenesch Insel Mallorca.

Bis dohin war den A68a mat 3.880 Quadratkilometer de weltwäit gréissten Äisbierg. Am November d'lescht Joer huet et sou ausgesinn, wéi wa sech dësen 160 Kilometer laangen an 48 Kilometer breeden Äisbierg géif op Kollisiounskurs mat enger ofgeleeëner Insel am Südatlantik, op där dausende Pinguinen a Robbe liewen. Glécklecherweis ass en awer auserneegebrach, ier en der räichhalteger Déierewelt konnt schueden.

D'Ofbrieche vun Äisbierger an der Antarktis ass u sech en natierleche Virgang, allerdéngs gëtt de Prozess duerch de Klimawandel beschleunegt.