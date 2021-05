Lues awer sécher gëtt et an der spuenescher Exklav am Norde vun Afrika méi roueg.

No enger turbulenter Nuecht war et um Moien zu Ceuta an och an der marokkanescher Nopeschstad Fnideq nees méi roueg. Vill jonk Leit goufe mat Busser fortbruecht. Déi spuenesch Verdeedegungsministesch wërft Marokko Erpressung a Verstéiss géint internationaalt Recht vir.

Déi marokkanesch Sécherheetsleit hate sech geweigert, fir d'Migranten, déi e Méindeg wollten op spueneschen Territoire reesen, dovunner ofzehalen. Dat géif engem Ugrëff op déi spuenesch an déi europäesch Grenz gläichkommen, sot d'Margarita Robles. Marokko hätt Mannerjäreger genotzt, fir Drock op Madrid ze maachen. D'Police op der Grenz hat Kanner am Alter vu siwen oder aacht Joer iwwert d'Grenz gelooss.

Et wier net z'akzeptéieren, datt d'Liewe vu Kanner an anere Leit wéinst politeschen Zwecker op d'Spill gesat ginn.

Zanter e Méindeg waren eng 8.000 Flüchtlingen an der spuenescher Exklav ukomm, esou vill, wéi nach ni. Op d'mannst eng Persoun ass dobäi erdronk, wéi si probéiert huet, an d'EU ze schwammen. Bis ewell goufen awer nees 6.000 Leit zeréckgeschéckt, ënner hinnen och Mannerjäreger, wat vun ONGe kritiséiert gouf. Amnesty International no ware ronn 2.000 Kanner ouni Begleedung zanter e Méindeg op Ceuta komm. Vun der spuenescher Säit heescht et, datt et eng 1.500 Kanner waren an der nach ëmmer 800 am Land wieren. Vill wieren der fräiwëlleg zeréckgaangen.

Ceuta wéi och déi spuenesch Exklave Melilla sinn déi eenzeg Plazen, wou et eng direkt Landgrenz tëscht Afrika an der EU gëtt. Ëmmer nees probéiere Leit, iwwert dëse Wee an d'Europäesch Unioun ze kommen, wou si sech e bessert Liewen erhoffen.

Hannergrond vun der ganzer Situatioun op Ceuta war wuel, datt Spuenien decidéiert huet, dem Chef vun der Widderstands- ad Onofhängegkeetsbeweegung Frente Polisario zu Madrid ze behandelen, nodeem dësen u Covid erkrankt war. D'Frente Polisario kämpft fir en onofhängegt Westsahara. Marokko dogéint beusprocht dës Regioun un der Atlantikküst fir sech. Spuenien muss en héije Präis bezuelen, wann et Marokko diskreditéiert, hat de marokkanesche Minister fir Mënscherechter op Facebook geschriwwen.