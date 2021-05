Déi radikal-islamesch Hamas hunn israelesch Medieberichter iwwer eng "géigesäiteg a gläichzäiteg" Wafferou confirméiert.

Dës soll an der Nuecht op e Freideg (um 2 Auer) a Kraaft trieden. An de leschten Deeg gouf et ëmmer nees Versich aus dem Ausland, fir tëscht Israel a Palestina ze vermëttelen. Virum Accord hat sech d'US-Regierung fir en Enn vum Konflikt agesat. Den däitschen Ausseminister Heiko Maas war iwwerdeems op der Plaz an hat en Donneschdeg an Israel zu enger Wafferou opgeruff, gläichzäiteg awer sech kloer op d'Säit vun Israel gestallt. Israel hätt d'Recht, sech géint déi massiv Attacke vun der Hamas ze verdeedegen, huet den Heiko Maas zu Tel Aviv gesot. D'Hamas huet sech iwwert dës Aussoe schockéiert gewisen.

Wéi et vu palestinensescher Säit heescht, si Stand Donneschdeg 232 Palestinenser, dorënner 65 Kanner a Jugendlecher, ëm d'Liewe komm. 1.900 Persoune goufe blesséiert. Bannent de leschten 10 Deeg hunn d'Hamas dogéint méi wéi 4.000 Rakéiten op Israel geschoss. Hei goufen et 12 Doudesaffer.

Donieft goufen der Uno no 450 Gebaier an der Gazasträif bei Bombardementer zerstéiert, 6 dovu ware Spideeler. 54.000 Awunner si vu schwéiere militäreschen Ausenanersetzungen aus der Gazasträif geflücht.