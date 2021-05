Déi belsch, hollännesch an däitsch Police sichen ënner Héichdrock no engem 46 Joer ale Mann, dee warscheinlech schwéierbewaffnet ënnergedaucht ass.

De Jürgen Conings soll e belsche Regierungsvertrieder a bekannte Virolog menacéiert hunn. Et geet een dovunner aus, dass hien am Nationalpark Hoge Kempen ënnerwee ass, no un der hollännescher Grenz an och net wäit ewech vun eisen däitschen Noperen.

400 belsch Polizisten an Zaldote sinn den Ament am Asaz. Si ginn ënnerstëtzt vun der GSG9 an hollännesche Sécherheetsbeamten. De Verdächtege gëtt zanter en Dënschdeg gesicht. A sengem Auto, deen um Rand vum Nationalpark fonnt gouf, louche Munitioun a 4 Waffen. Et geet een den Ament dovunner aus, dass hien dës op senger Militärbasis matgoe gelooss huet.

De Conings, dee vu Beruff aus Zaldot ass, soll belsche Medieberichter no Menacë géint Vertrieder vum belsche Staat a géint de bekannte belsche Virolog Marc Van Ranst geschriwwen hunn. Hien ass ee vu ronn 30 Membere vun der belscher Arméi, deen offiziellen Informatioune vum Geheimdéngscht no wéinst rietsextremen Usiichten iwwerwaacht gëtt. Zanter 3 Méint steet hien op der Lëscht vun de belschen Antiterror-Autoritéiten Ocam.