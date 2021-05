Den US-President huet en Enn vun der Gewalt tëscht béide Säite gefuerdert.

Virum Hannergrond vun der rezenter Gewalteskalatioun am Noen Osten huet den US-President Joe Biden d'Noutwendegkeet vun enger Zwou-Staate-Léisung betount. Dat wier déi eenzeg Äntwert op de Konflikt, sou de Biden e Freideg zu Washington. Den US-President huet en Enn vun der Gewalt tëscht béide Säite gefuerdert an Extremiste fir d'Affrontementer an de leschte Wochen zu Jerusalem verantwortlech gemaach.

Den Demokrat huet a senger Deklaratioun och annoncéiert, d'USA géife sech fir en internationale Fong asetzen, fir den Neesopbau vun der Gazasträif ze finanzéieren. Dobäi misst ee verhënneren, datt sech déi radikalislamesch Hamas nees arméiere kéint.

No deeglaangen Affrontementer mat méi wéi 250 Doudesaffer an iwwer 2.000 Blesséierten, haten Israel an d'Palestinenser en Donneschdeg eng Wafferou ënnerschriwwen. E Freideg koum et nawell um Tempelbierg zu Jerusalem zu neien Accrochagen. Der Police no hunn honnerte Leit mat Steng a Brandbommen op d'Beamte geschoss. Fir de Rescht gouf d'Wafferou bis e Samschdeg de Moien awer respektéiert.

Entrevue mam südkoreanesche President

Bei enger Entrevue mam südkoreanesche President Moon Jae-In, huet sech den US-President Joe Biden ganz besuergt iwwert den nordkoreaneschen Atomprogramm gewisen. D'USA a Südkorea wéilten zesummen no Léisunge sichen, sou de Biden op enger gemeinsamer Pressekonferenz zu Washington. Déi atomar Ofrüstung vun Nordkorea wier déi dréngendst gemeinsam Aufgab.

An deem Kontext huet den amerikanesche President och annoncéiert, den US-Diplomat Sung Kim als Nordkorea-Spezialbeoptragten ze nominéieren.