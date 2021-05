Dausende Leit hu sech e Samschdeg den Owend an der Stad Goma virum Vulkan Nyiragongo a Sécherheet bruecht.

D'Lava ass antëscht bis bei de Fluchhafe vun der Stad komm. Wéi et vun engem Vertrieder vun Nationalpark heescht, an deem de Vulkan ass, wier d'Situatioun am Gaange sech zouzespëtzen. Zu Goma an der Provënz Nord-Kivu sinn nieft UNO-Blohelmer och vill aner international Organisatiounen an ONGen stationéiert, déi do schaffen.

© AFP

Déi bis ewell schlëmmsten Eruptioun vum Nyiragongo war 1977, deemools sinn iwwer 600 Mënsche gestuerwen. An der Regioun un der Grenz zu Ruanda an Uganda ginn et insgesamt 6 iwwer 3.000 Meter héich Vulkaner.