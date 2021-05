A China sinn 21 Persounen an engem onerwaarten Dimmer bei engem 100-Kilometer-Laf ëm d'Liewe komm.

De Stuerm mat staarke Knëppelsteng, Äisreen a staarkem Wand ass wärend engem Ultramarathon stënterlech an der Provënz Gansu erofkomm. D'Temperaturen wierne donieft an de Keller gerutscht.

Ënnert den Doudegen sinn, den Autoritéiten no, och chinesesch Spëtzen-Laangestreckeleefer. D'Course gouf direkt ofgebrach an déi 151 aner vun den am Ganzen iwwer 700 Participanten a Sécherheet bruecht.