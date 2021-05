D'Sich nom arméierten belschen Zalot, deen zanter der leschter Woch ënnergedaucht ass, huet och e Samschdeg näischt bruecht.

D'Autoritéiten hate schonn e Freideg den Owend den Nationalpark un der hollännescher Grenz verlooss, an deem sech de Jürgen Conings op senger Fuite verstoppt hat. De Park ass antëscht erëm op fir de Public. D'Leit sinn awer gebieden sech direkt bei der Police ze mellen, wa si eppes Verdächteges gesinn.

En attendant geet d'Sich op anere Plazen an der Belsch weider. Antëscht huet sech och Interpol ageschafft. De rietsextremen Zaldot, deen zanter e Méindeg den Owend verschwonnen ass an no Doudesmenacen ënnert anerem géint e bekannte belsche Virolog als geféierlech ugesi gëtt, gëtt deemno och elo international gesicht. Hie soll et och op eng Moschee ofgesinn hunn.

De Jürgen Conings huet awer och Supporter. Eng 100 Leit hu sech der RTBF no e Samschdeg versammelt, fir dem Mann hir Ënnerstëtzung auszedrécken. Et hat sech am Laf vun der Woch och eng Facebook-Grupp gegrënnt.