D'Mamm vum Kand hat sech op enger Autobunn a Kalifornien mat engem aneren Automobilist an d'Hoer kritt. Aus deem Auto gouf herno geschoss.

D'Mamm war Medieberichter no um Wee fir hire Jong an d'Schoul zu Orange, ronn 50 Kilometer südwestlech vu Los Angeles, ze féieren. Dobäi huet en Auto hir de Wee ofgeschnidden. Déi Bedeelegt hunn ugefaangen ze streiden a wëll ze gestikuléieren. Doropshin huet ee vun den 2 Passagéier aus dem Auto eraus op de Won vun der Mamm geschoss.

De Jong hätt kuerz drop zu senger Mamm gesot, de Bauch wéi ze hunn, sou d'Schwëster vun der Betraffener an engem Interview op der Tëlee. Si wier a Panik stoe bliwwen an hätt festgestallt, dass d'Kand blutt. De Jong vu 6 Joer ass kuerz drop am Spidol gestuerwen.

No den 2 Onbekannte gëtt gesicht. Et soll sech ëm e Mann an eng Fra handelen.

An den USA kënnt et reegelméisseg zu Attacken duerch Schosswaffen. En Dënschdeg eréischt ass zu Washington eng Fra an hire 5 Joer ale Jong blesséiert ginn, nodeems si e Mann gebieden hat, méi lues mat senger elektrescher Trottinette ze fueren. Si hunn iwwerlieft. Dëst Joer sinn an den USA schonn 119 Kanner bis 11 Joer duerch Schosswaffegewalt ëm d'Liewe komm.