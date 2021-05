Bei engem trageschen Accident an Norditalien sinn éischten Informatiounen no 9 Mënschen ëm d'Liewe komm. Eng Seelbunn ass do erofgefall.

An der Kabinn sollen zum Zäitpunkt vum Ongléck 11 Mënsche gewiescht sinn, dorënner och Kanner. Zwee Mënsche goufe schwéier blesséiert a koumen an d'Spidol zu Turin. Géint 13 Auer ass d'Seelbunn, déi deen Ament just e puer 100 Meter vun der Biergstatioun ewech war, erofgefall. Schold wier éischten Informatiounen no e Seel, dat gerass wier. D'Kabinn ass an e Stéck Bësch gefall, dat schwéier accessibel ass. 🔴 #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021 D'Seelbunn ass de 24. Abrëll eréischt wéinst der Pandemie nees a Betrib geholl ginn. Si verbënnt Stresa mam Mottraone-Bierg an zirkuléiert am 20-Minutten-Takt. Wéinst dem schéine Weider waren e Sonndeg sëllegen Touristen mat der Seelbunn ënnerwee, déi d'Vue op de Lago Maggiore genéisse wollten. D'Seelbunn war 2016 no 2 Joer Renovatiounsaarbechte nei lancéiert ginn. © Vigili del Fuoco/Twitter