D'Leit an der Gazasträif bréichten elo Ënnerstëtzung, fir den Opbau no den Bombardementer, heescht et am Statement vun der UN.

Et géing een och ëm déi vill Doudesaffer, déi den arméierte Konflikt mat sech bruecht huet, traueren. Ausserdeem huet d'UN nach d'Zil vun enger Zwee-Staate-Léisung betount, mat friddlecher Koexistenz tëscht Israel an Palästina. Dorunner sollt elo aktiv geschafft ginn.