A Griichenland ass den éischte grousse Bëschbrand vun dësem Joer esou gutt ewéi geläscht.

Dat awer no ganz schwéieren dräi Deeg, an deenen iwwer 300 Pompjeeën am Asaz waren.

Doudesaffer ginn et bis ewell keng ze bekloen, eng 20 Dierfer hunn awer missen evakuéiert ginn an eng ganz Partie Haiser goufe vun de Flamen zerstéiert.

Déi griichesch Regierung huet finanziell Hëllef versprach.

D'Feier war am spéide Mëttwochowend an der Géigend vun engem Naturschutzbegitt an de Bierger, ronn 90 Kilometer westlech vun Athen ausgebrach.

55 Quadratkilometer Bësch goufe komplett zerstéiert, dat wier knapp d'Hallschent vum ganze Bësch, bedaueren déi zoustänneg Autoritéiten.