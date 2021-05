Ee Joer nom brutalen Doud vum Afroamerikaner George Floyd hu sech Frënn a Supporter zu enger Minneapolis zu enger Maniff géint Rassismus versammelt.

Eng 1.500 Leit si fir de Gedenkmarsch zesummekomm. Den Handy-Video, op deem ze gesinn ass, wéi e Polizist minuttelaang am Genéck vum George Floyd knéit wärend dee keng Loft kritt, huet weltwäit fir Schock a Protester géint Policegewalt géintiwwer Schwaarzen a Rassismus gefouert.

© AFP © AFP © AFP

De fréiere Polizist Derek Chauvin war am Abrëll an allen 3 Punkte vun der Uklo schëlleg gesprach ginn, dorënner Mord. Hie gëtt e Méindeg dat geneet Ausmooss vu senger Strof gewuer. Den dräi aneren deemolege Polizisten, déi un der Arrestatioun vum George Floyd bedeelegt waren, soll am August de Prozess gemaach ginn.