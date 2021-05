Den Exil-Blogger Roman Protasewitsch gouf e Sonndeg no der forcéierter Tëschelandung vun enger Passagéiermaschinn zu Minsk verhaft.

D'USA fuerderen, den Oppositionellen misst fräi gelooss ginn.

Déi belarussesch Autoritéiten haten de Fliger vun der Ryanair e Sonndeg um Wee vun Athen op Vilnius a Litauen interceptéiert a gezwongen ze landen. Mat u Bord de Roman Protasewitsch, dee vum Luckaschenko-Regime international gesicht gëtt. De Fliger ass ouni hie weidergeflunn.

International gëtt d'Behuele vu Belarus schaarf verurteelt. Washington schwätzt vun engem affrontéierten a schockéierendem Tëschefall, deen an enger internationaler Enquête misst opgekläert ginn. Och den Nato-Generalsekretär setzt op eng international Enquête an d'EU hätt gär Explikatiounen. Et wier absolut inakzeptabel, datt e Ryanair-Fluch vun Athen op Vilnis gezwonge gëtt zu Misnk ze landen. Griichenland huet den Tëschefall carrement "Loftpiraterie" genannt a Polen schwätzt vu "Staatsterrorismus".

De forcéierten Tëschestopp wäert och Thema sinn um Sommet vun den EU-Staats- a Regierungscheffen, dat huet den EU-Rotspresident Charles Michel annoncéiert. Hei sollen Konsequenzen a méiglech Sanktiounen diskutéiert ginn.