Eng Persoun hat e Samschdeg gemellt, den arméierten Zalot Jürgen Conings géif sech op er Gare du Nord zu Bréissel ophalen.

Et sollt sech um Enn als falschen Alarm rausstellen. Den Zuchtrafic op der Gare du Nord zu Bréissel ass e Samschdeg den Owend annerhallef Stonn ënnerbrach ginn an d'Gare gouf evakuéiert.

De Jürgen Conings, dee jo ënnert anerem e bekannte belsche Virolog menacéiert hat an domadder gedreet huet eng Moschee z'attackéieren, ass virun enger Woch ënnergedaucht. Zanterhier feelt all Spuer vun him. De Conings gëllt als geféierlech a rietsextremem. Interpol ass an Tëscht un der Sichaktioun vum Conings bedeelegt, deem versichte Mord an engem terroristesche Kontext virgeworf gëtt. De Procureur huet sech e Samschdeg op der flamännescher Tëlee un de Jürgen Conings adresséiert. Hie sollt sech mat enger Persoun a Kontakt setzen, där hie vertraut. Un d'Populatioun war et den Appell roueg ze bleiwen. Bis elo hätt et keen Affer ginn an et wier och net zu Gewalt komm. Dat wier eng gutt Saach, sou de Frédéric Van Leeuw.

Den zweeten Dag hannerteneen hu sech eng 200 Leit versammelt als Ënnerstëtzung fir de 46 Joer alen Zaldot. Verschiddener hunn de Logo vun der flamännescher Legioun affichéiert, eng Unitéit vu Fräiwëllegen, déi sech aus eegene Stécker Nazidäitschland am Zweete Weltkrich ugeschloss haten.