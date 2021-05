Nom Doud vun 21 Leefer a China an engem Stuerm bei engem 100-Kilometer-Laf stinn d'Organisateure vun der Course ëmmer méi an der Kritik.

D'Autoritéiten hunn e Méindeg eng Enquête lancéiert. D'Organisateure schéngen d'Wiederwarnungen net eescht geholl ze hunn. D'Leefer ware vun engem Stuerm mat Knëppelsteng, Glëtz an heftegem Wand iwwerrascht ginn. Aenzeien hunn och erzielt, datt d'Temperature ganz stënterlech massiv agebrach sinn. Links China: 21 Doudeger no Onwieder wärend Ultramarathon