Et ass eng vun den neie Sanktiounen géint déi fréier Sowjetrepublik Belarus, nodeems eng Passagéiermaschinn forcéiert gi war, zu Minsk ze landen.

Dat huet e Spriecher vum EU-Rotspresident Charles Michel no de Gespréicher mat de 27 Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel matgedeelt.

Dës Sanktioun, dass belarussesch Fluchgesellschaften net méi an der EU starten a landen dierfen, gouf e Méindeg scho vu sëllege Politiker gefuerdert. Och vum Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel am RTL-Interview zu Bréissel a vum Ausseminister Jean Asselborn, deen am däitschen "HeuteJournal" iwwer Video bäigeschalt war.

Do hat den Jean Asselborn sech och scho fir weider ekonomesch Strofe géint Belarus ausgeschwat. Et misst een d'belarussesch Exporter vu Gidder an d'EU verhënneren, dobäi awer net d'Vollek bestrofen, ma an éischter Linn déi Leit, déi fir dësen "Staatsterror" responsabel sinn.

Effektiv wëll d'EU weider belarussesch Vetrieder an Organisatiounen op eng Lëscht setzen. Den Accès op hiert Verméigen an der Unioun soll blockéiert ginn a si dierften net méi areesen. Vertrieder vum Regime vum President Lukaschenko sti schonn op esou enger Lëscht.

Gläichzäiteg goufen all d'europäesch Airlines opgefuerdert, Vollen iwwer de belarussesche Loftraum ze evitéieren. D'Staats- a Regierungscheffen hu sech iwwerdeems dofir ausgeschwat, dass dësen Akt, eben d'Ëmleede vun der Ryanair-Maschinn, duerch déi international Aviatiounsorganisatioun gepréift soll ginn.



Dës Landung soll mam Virwand vun engem Bommenalarm vun der belarussescher Regierung erzwonge gi sinn, fir e regierungskriteschen Journalist an deem seng Frëndin kënne festzehuelen.



De Blogger Roman Protasewitsch wollt e Sonndeg u sech vun Athen op Vilnius fléien, wou hien am Exil lieft.



Antëscht confirméiert Belarus, dass de fräie Journalist an Untersuchungshaft ass. Dem Blogger war a senger Heemecht poursuivéiert ginn. Him gëtt reprochéiert, Protester géint de President Lukaschenko ugestëft ze hunn. Elo riskéiert hien, vill Jore Prisong ze kréien.

Déi staatlech Televisiounschaîne hat e Méindeg e Video diffuséiert, an deem de Protasewitsch gesteet. Wou, wéini an ënnert wéi enge Konditiounen dee Video entstanen ass, ass net gewosst. Déi belarussesch Oppositiounscheffin Swetlana Tichanowskaja geet dovun aus, dass de Journalist vu Spezialunitéiten gefoltert gëtt. Dat sot si der Agence BNS zu Vilnius.



D'EU fuerdert wéi gesot, dass de Blogger a seng Frëndin fräigelooss ginn.