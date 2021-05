An den USA ass et en Dënschdeg den éischte Joresdag vum Mord um Afroamerikaner George Floyd duerch e wäisse Polizist an der Stad Minneapolis.

Den US-President Joe Biden empfänkt dem Floyd seng Famill a Frënn am Wäissen Haus. Iwwerdeems sinn eng ganz Partie Gedenkzeremonien zu Minneapolis am Bundesstaat Minnesota geplangt. Dem Floyd säin Doud, de 25. Mee 2020, hat international fir Onversteesdemech a Schock gesuergt. An den USA ware landeswäit Protester géint Rassismus ausgeléist ginn. De Polizist Derek Chauvin hat dem Floyd, dee festgeholl gi war, ronn néng an hallef Minutte laang de Knéi an d'Nuque gedréckt, obwuel de 46 Joer ale Mann e puermol geklot hat, e krit keng Loft méi. De Chauvin war am Abrëll wéinst Mord schëlleg gesprach ginn. D'Strof géint de 45 Joer ale Mann gëtt de 25. Juni annoncéiert.