E Méindeg den Owend sinn an der Haaptstad Kuala Lumpur 2 Metroe frontal anenee gerannt.

Ee vun den Zich war eidel, den zweeten hat e puer honnerte Leit u Bord. Méi wéi 200 Passagéier goufe bei der Kollisioun an engem Tunnel op der Héicht vun de berüümte Petronas Twin Towers verwonnt. Déi meescht vun hinne goufe just liicht blesséiert, 6 méi uerg a 64 Leit hu missen an d'Spidol bruecht ginn.

Wéi et vun Aenzeien op der Plaz heescht, wiere Passagéier duerch d'Waggone geschleidert an duerch Schierbele blesséiert ginn.

En Dënschdeg goufen Ermëttlungen an d'Weeër geleet, fir erauszefannen, wéi et zu dësem Accident komme konnt. D'Autoritéite ginn den Ament vun engem Kommunikatiounsfeeler tëscht dem Chauffer an der Kommandozentral vum Metro-Netzwierk aus. Déi eidel Maschinn gouf kuerz virun der Kollisioun reparéiert a war fir eng Testfaart ënnerwee.

De Regierungschef Muhyiddin Yassin huet vun engem "eeschte" Virfall geschwat. Dëst ass de schlëmmsten Accident, zanterdeem d'Metro-Netz viru ronn 25 Joer a Betrib geholl gouf.