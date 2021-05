Ermëttler ginn den Ament vun engem trageschen Accident aus. Méi Detailer iwwert d'Doudesursaach erhofft ee sech duerch eng Autopsie.

An der Géigend vu Barcelona sinn e Papp a säi Kand op eng Figur aus Papiermâché gestouss, an där eng Läich dra louch. Si waren amgaangen, nieft dem Dinosaurier ze spillen, wéi si op e komesche Geroch opmierksam gi sinn. Wéi si dunn duerch e Lach am Dinosaurier gekuckt hunn, hu si den doudege Kierper vun enger Persoun gesinn. Dat schreiwen e puer spuenesch Medien a beruffe sech op déi katalanesch Police.

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

E gréissert Lach huet missen an d'Figur aus Papiermâché gebuert ginn, fir d'Läich erauszehuelen. Donieft hunn d'Secouriste missen op e Kran zeréckgräifen. Wéi et vun internationale Medien heescht, wier den Doudegen immens grouss a schwéier gewiescht.

D'Ermëttler ginn den Ament vun engem trageschen Accident aus. Den Doudege gouf kuerz virdru vu senger Famill als vermësst gemellt. Et géinge keng Unzeeche fir e Verbrieche ginn. D'Police mengt, dass de Mann vläicht d'Nuecht an der Figur verbrénge wollt oder säin Handy méiglecherweis eragefall an hien duerno net méi eleng erauskomm ass. Fir méi iwwert d'Doudesursaach an den Doudeszäitpunkt gewuer ze ginn, gouf eng Autopsie ordonéiert.