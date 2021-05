Dat vum US-President Joe Biden proposéiert Treffe mam Kreml-Chef Wladimir Putin ass de 16. Juni zu Genf. Dat hunn d'Wäisst Haus an de Kreml bekannt ginn.

De Wladimir Putin hat laang oppegelooss, ob hien dem Biden seng Aluedung fir e perséinlecht Treffen unhëlt. De 16. Juni kënnt et deemno zu engem Treffen. D'Zil vum Rendez-vous ass d'Entwécklung vun de russesch-amerikanesche Bezéiungen, heescht et an engem Schreiwes vum Kreml. Diskutéiert sollen och international Froe ginn, dorënner de Kampf géint d'Corona-Pandemie an d'Léisung vu regionale Konflikter.

D'Spriecherin vum Wäissen Haus, Jen Psaki, huet matgedeelt, Biden a Putin géifen "déi komplett Palett" vun dréngende Froe beschwätzen. D'Zil wär et, fir nees eng Stabilitéit an de bilaterale Bezéiungen hierzestellen.