An der EU a bei der Uno gëtt dat Schlëmmst gefaart, wat d'Zukunft vum jonke belarussesche Regimmkritiker Protasewitch ugeet.

D'EU huet also Sanktioune géint de Regime vum Lukaschenko verhaangen a verlaangt d'Fräiloossung vum Protasewitch. Wat den Ament mat deem jonke Regimmkritiker passéiert, do gëtt dat Schlëmmst gefaart. Hien ass e Méindeg den Owend an engem Video opgedaucht.

Den Dissident a Blogger Roman Protasewitch gouf a Gefaangenschaft gedoen, dëse Video opzehuelen. D’Autoritéite vu Belarus probéiere no baussen, d’Impressioun ze vermëttelen, e wier bei gudder Gesondheet, och mat engem Fleck op der Stier, an e misst sech elo verantworte fir d’Masseprotester, déi en zu Minsk d’lescht Joer organiséiert hat. Just: e wierkleche Rechtsstaat stellt keng Videoe vu senge Prisonéier an d’Netz. Och der wäissrussescher Oppositioneller Tikhanovskaya ass am Exil zu Vilnius a Litauen opgefall, dass de 26-Joer jonke Blogger ënner Stress steet a vläicht schonn Affer gouf vu Folter. An och fir si ass d’Fluchspär iwwer Belarus éischter eng proforma Sanktioun.

De Loftraum vu Belarus spären ass keng Léisung fir de Problem. De Problem ass den Terrorregimm, deen d’lescht Joer d’Wale gefälscht hat an international Recht brécht. De Lukashenko-Regimm ass eng Menace fir déi regional an déi europäesch Sécherheet.

Nato an Uno spillen hir bekannte Roll a condamnéieren d’Entféierung vun der Ryanair a wäissrusseschem Loftraum, esou wéi hei de Rupert Colville, Uno-Spriecher fir Mënscherechter.

D’Manéier, duerch d’Menacë vu militärescher Force, mat där de Protasewitch gekidnapped gouf aus der Juridiktioun vun engem anere Land an a Belarus bruecht gouf, ass gläichbedeitend mat enger Verurteelung. Esou en Abus vu Staatsgewalt géint e Journalist, deen ënnert dem Schutz vun internationalem Recht steet, kritt, a verdéngt, eng Condamnatioun op dat Schäerfst.

Wéi vill esou Sanktiounen zu Minsk elo wierklech gräifen, muss sech nach weisen. An iergendenger Form op d’EU ugewisen, ass d’Land sécher net. Zu Mogilev, am Oste vu Belarus, gouf en Dënschdeg de Mëtteg e Käfeg voller Demokratieaktiviste a politeschen Oppositionellen zu Prisongsstrofen tëscht 4 a 7 Joer condamnéiert. "Belarus wäert eng Kéier fräi si", hu se beim Urteel gesongen.