Irland huet am Géigesaz zu Lëtzebuerg "signifikativ Bedenken", wat de globale minimale Steiertaux fir Betriber ugeet, deen den US-President sech wënscht.

Den iresche Finanzminister Paschal Donohoe sot, esou ee minimalen Taux géing just gréisseren Ekonomien zegutt kommen. De Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna huet hei op RTL scho puermol d‘Propose vum neien US-President begréisst. Lëtzebuerg huet souwisou ee méi héijen Taux ewéi dee minimale globalen Taux, deen den Joe Biden proposéiert an d’Tauxe géingen dem Pierre Gramegna no an Zukunft ëmmer manner eng Roll spillen.