De franséische President huet am Ruanda d'Responsabilitéit vu Frankräich um Genozid 1994 unerkannt.

Den Emmanuel Macron huet zu Kigali eng historesch Ried gehalen. Frankräich wier net nëmmen Kompliz gewiescht, mä och ze laang den Deckel op der Wourecht gelooss.

An engem rezente Rapport, deen am Mäerz publizéiert gouf, waren d'Historiker zur Konklusioun komm, datt Frankräich ënnert dem François Mitterrand mat duerfir verantwortlech war, fir dat, wat am Ruanda geschitt ass. Den Entourage vum President hätt bewosst ewechgekuckt.

Op d'mannst 800.000 majoritär Tutsi waren tëscht Abrëll a Juli 1994 am Ruanda ëmbruecht ginn. De haitege President Paul Kagame huet den Discours vum Emmanuel Macron als "Acte vun immensem Courage" gewierdegt, dee "méi wäert wier wéi Excusen".