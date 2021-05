D'Archiv vum weltbekannte Wëssenschaftler a säi Büromaterial sollen als Undenken un de Stephen Hawking erhale bleiwen.

D'Universitéit Cambridge huet en Donneschdeg matgedeelt, dass d'brittesch Regierung sech op en Ofkommes mat der Universitéitsbibliothéik an dem Londoner Science Museum gëeenegt hätt.

Säi Büro, Rollstull a Sproochcomputer gi vun 2022 un am Science Museum an der brittescher Haaptstad ausgestallt. D'Archiv, dat aus 10.000 Säiten u wëssenschaftlechem Material a perséinlechen Opzeechnunge besteet, bleift um Campus vun der Universitéit Cambridge. Dorënner eng Éischtoplag vun "A Brief History Of Time", Opzeechnungen aus de Joren 1944 bis 2018, Bréiwer un US-Presidenten an och Manuskripter vu senge Film- a Fernseeoptrëtter. Hie war zum Beispill an de Kultserien "The Simpsons" oder "The Big Bang Theorie" ze gesinn.

Dem Hawking seng Kanner Lucy, Tim a Robert hu sech iwwerdeems och gefreet, dass d'Liewenswierk vun hirem Papp engem breede Public zougänglech gemaach gëtt. Den Astrophysiker hätt nämlech ëmmer un e "fräien Zougang zur Wëssenschaft fir alleguerten d'Mënschen" gegleeft.

Am Mäerz 2018 ass de Stephen Hawking, deen ënnert der Nervekrankheet Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gelidden huet, am Alter vu 76 Joer gestuerwen. Säi weltwäiten Duerchbroch ass him mat sengem Bestseller "A Brief History Of Time" gelongen, an deem hien engem net-wëssenschaftleche Publikum d'Natur vum Universum versicht z'erklären.

Hie souz déi meescht Zäit vu sengem Liewen am Rollstull a war op e Sproochcomputer ugewisen, fir mat senge Matmënsche kommunizéieren ze kënnen.