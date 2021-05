D'Uno-Mënscherechtskommissärin Michelle Bachelet huet déi rezent Gewalt an der Gazasträif an an de besate Palestinensergebidder verurteelt.

Sollt sech rausstellen, datt déi israelesch Loftattacken am Bezuch op Zivilisten an zivil Ariichtungen ouni konkret Zil an net verhältnisméisseg waren, kéint et sech ëm Krichsverbriechen handelen, sou d'Bachelet en Donneschdeg zu Genf am Kader vun enger extraordinärer Sitzung vum Uno-Mënscherechtsrot.

Déi héich Vertriederin huet Israel an d'Palestinenser opgeruff, d'Aggressiounen op Dauer ze stoppen. De Mënscherechtsbüro vun der Uno geet vun 242 Doudesaffer an der Gazasträif aus. Dorënner 63 Mannerjäreger. De Gesondheetsministère zu Gaza hat 257 Doudeger an den Ugrëff gemellt.

Am besate Westjordanland wieren bis den 24. Mee 28 Mënschen ëmkomm. 5 vun hinnen haten nach keng 18 Joer.