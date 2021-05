D'Aurélie Filippetti, fréier Kulturministesch ënnert dem François Holland, positionéiert sech am Walkampf ënnert anerem mat dësen 2 Iddien.

Regionalwalen am Grand-Est - Rep. Fanny Kinsch

An eiser franséischer Nopeschregioun Grand-Est sinn am Juni Regionalwalen. D'Aurélie Filippetti, fréier Kulturministesch ënnert dem François Holland, positionéiert sech am Walkampf ënnert anerem mat 2 Iddien, déi de Frontaliere sollen ze gutt kommen: Däitsch- a Lëtzebuergeschcoursen fir Jonker an Erwuessener a gratis ëffentlechen Transport.

D'Aurélie Filippetti ass zu Audun-le-Tiche op d'Welt komm, si war zu Esch am Conservatoire a kennt Lëtzebuerg an d'Uleie vun de Frontalieren, wéi déi sozialistesch Politikerin selwer seet. De Fait eng Grenzregioun ze sinn, wier eng immens Beräicherung, ma beim Transport géing et nach happeren:"Dofir wënschen ech mer gratis ëffentlechen Transport am Grand-Est am Allgemengen, ma och méi spezifesch fir d'Frontalieren, fir se ze motivéieren, vun Nanzeg, Metz oder Diddenuewe mam Zuch op Lëtzebuerg ze kommen." ("C'est pour ça que je souhaite, qu'il y ait des transports gratuits organisés par la région Grand-Est, dans l'ensemble du territoire du Grand-Est, mais aussi en particulier pour les transfrontaliers, afin de les inciter à prendre le train de Nancy, Metz, Thionville jusqu'à ici Luxembourg.")



Dozou géingen och déi néideg Infrastrukture gehéieren an do misst Lëtzebuerg och säin Deel bäidroen. An den Ae vun der Aurélie Filippetti kéint et net sinn, datt ee misst fir de Parking op der Gare bezuelen: "Dat heescht Lëtzebuerg an de Grand-Est mussen zesumme schaffen, fir dës Parkinge gratis ze maachen. An am selwechte Sënn muss dru geschafft gi fir d'Material ze verbesseren a fir d'Frequenzen erop ze setzen, fir datt d'Leit sech net all zesummen an d'Zich quëtsche mussen. Heiansdo kënnen d'Leit den Zuch mol net huelen, well en esou voll ass." ("Donc ça veut dire qu'on doit travailler, Luxembourg et région Grand-Est, pour rendre ces parkings gratuits. Et de la même manière, il faut qu'on travaille sur l'amélioration du matéirel, l'augmentation des fréquences, pour que les gens ne soient pas toujours compressés à l'intérieur des TER, voir parfois ils ne peuvent pas prendre les train parce qu'il y a plus de place.")

Eng weider Propositioun, fir d'Liewe vun de Frontalieren ze vereinfachen: däitsch Sproochecoursen an der däitscher Grenzregioun a Lëtzebuergesch-Coursen op der Lëtzebuerger Grenz: "D'Regioun kéint dat finanzéieren, fir dass Lëtzebuergesch-Proffen no de reguläre Schoulstonnen an de Lycéeë Coursen hale kommen, oder och an d'Formatiounszenter." ("La région pourrait financer des cours donnés par des professeurs Luxembourgeois ou qui parlent le Luxembourgeois, qui viendraient soit dans les lycées en plus des heures de cours traditionels et en accord avec l'éducation nationale, soit dans les centres de formations des apprentis dans tous les instituts de formation finalement de la région Grand-Est.")

D'Aurélie Filippetti ass Spëtzekandidatin vun der Beweegung "l'Appel inédit" - eigentlech en Effort, fir déi lénk Parteien op enger Lëscht ze vereenen. En Effort, deen awer net gelongen ass - bei de Walen an engem Mount gëtt et nach eng 2. gréng-lénk Lëscht am Grand-Est ënnert dem Numm "Il est temps!".