Den Däitsche Bundespresident Steinmeier wäert sech fir de Vëlkermord entschëllegen an et sollen iwwer 1 Milliard Euro Entwécklungshëllef un Namibia goen.

Et geet ëm d'Verbriechen un der Hereros- an Namas-Populatioun am Westafrikanesche Land. Eng 75.000 Mënschen koumen ëm d'Liewen, dat tëscht 1884 a 1915, wéi Namibia eng däitsch Kolonie war.

En Donneschdeg eréischt hat de franséische President Macron eng éischte Kéier unerkannt, datt Frankräich matresponsabel gewiescht wier um Genozid 1994 a Ruanda.