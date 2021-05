Ënnert anerem d'Zuel vu Longekriibs an aner fir Fëmmerten typesch Krankheete klëmmt bei eisen Noperen.

Am Joer 2019 goufen an deem Kader an Däitschland ronn 458.000 Patiente stationär behandelt, sou d'Bundesamt fir Statistik e Freideg, also kuerz virum internationalen Dag géint d'Fëmmen. An 10 Joer ass dat e Plus vun 18%.

211.300 vun dëse Fäll sinn op Longen- a Bronchialkriibs, Keelkappkriibs oder Luftrörekriibs zeréckzeféieren. Déi aner Fäll sinn op eng COPD, eng chronesch Longekrankheet zeréckzeféieren. Am Duerchschnëtt waren d'Patienten hei tëscht 67 a 70 Joer al.

Longen- a Bronchialkriibs war dann och 2019 déi drëttheefegst Doudesursaach an Däitschland. 77.600 Persoune sinn un de Suitte vum Fëmmen 2019 gestuerwen. Bei Fraen ass de Risk u Longen- a Bronchialkriibs ze stierwen, tëscht 2010 an 2019 ëm 24% geklommen. Bei Männer sinn d'Zuelen zwar schonn ëmmer méi héich gewiescht, allerdéngs ginn d'Zuelen hei zeréck.

Den Zuelen no fëmmt an Däitschland ëmmer nach all 4. Mann an all 5. Fra. Ma 58% vun de Leit hu bei enger Ëmfro uginn, nach ni eng Zigarett gefëmmt ze hunn.

De Konsum vun Zigaretten ass dann och erofgaangen, dat ëm knapp 19% am Verglach zu 2011.