De Steinmeier huet e Freideg annoncéiert, dass hien nees fir de Poste vum Bundespresident wëll kandidéieren a bei de Walen am Februar 2022 wäert untrieden.

Déi nächst Bundesversammlung kënnt warscheinlech den 13. Februar zesummen. Op wien d'Wal vum neie Bundespresident fält, entscheeden d'Membere vum Bundestag a genausou vill Walmänner a -fraen aus de Bundeslänner. 2017 hate sech SPD, CDU an CSU fir de Steinmeier als gemeinsame Kandidat gëeenegt. An der Bundesversammlung krut hien d'Ënnerstëtzung vun der FDP, de Gréngen an dem SSW (Südschleswigscher Wählerverband) a konnt sech 74,3 Prozent vun de Stëmmen am éischte Walgang sécheren.

Virun e puer Deeg hat den FDP-Chef Lindner annoncéiert, den amtéierende Bundespresident z'ënnerstëtzen, sollt hien nees kandidéieren. Och de Ministerpresident vun Thüringen, de Bodo Ramelow, huet sech fir eng zweet Amtszäit vum Frank-Walter Steinmeier ausgeschwat.