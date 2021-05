Den Täter, e Mann deen réischt am Mäerz no enger Condamnatioun wéinst Gewalt mat engem terroristeschen Hannergrond aus dem Prisong komm ass, ass dout.

Hien ass an enger Course-Poursuite ugeschoss ginn an ass u senge Blessure gestuerwen. Och dräi Polizisten goufe verwonnt. Wéi et heescht hätt de Mann, dee psychesch Problemer gehat, sech am Prisong radikaliséiert. De franséischen Inneminister Gérald Darmanin gëtt op der Plaz erwaart.