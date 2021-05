No der forcéierter Landung vun engem Passagéiervol zu Minsk hunn och elo d'USA Sanktioune géint Belarus annoncéiert.

D'Strofe géinge sech géint 9 belarussesch Staatsentreprisen an héich Responsabel aus dem Ëmfeld vum belarusseschem President Alexander Lukaschenko riichten, esou d'Pressespriecherin vum Wäissen Haus. Washington huet och eng Rees-Warnung fir Belarus erausginn a warnt d'Airlines, extrem virsiichteg am belarusseschem Loftraum ze sinn. D'EU hat wéinst dem Virfall och schonn nei Sanktioune géint Minsk agefouert.

Virun enger Woch gouf eng Ryanair-Maschinn, déi vun Athen ënnerwee war op Vilnius, gezwongen, zu Minsk tëschenzelanden, well et anscheinend e Bommenalarm gouf. Wéi sech awer erausgestallt huet, waren e belarusseschen dissidente Journalist a seng Frëndin u Bord. De Roman Protassewitsch an d'Sofia Sapega goufe bei der Landung festgeholl.