Et ass op en neits e Palestinenser duerch Gewalt vun der israelescher Arméi ëm d'Liewe komm.

Wéi de palestinensesche Gesondheetsministère e Freideg den Owend gemellt huet, gouf den 28 Joer alen Zakariya Hmayel bei Demonstratioune géint d'israelesch Siidlungspolitik am Duerf Beita vun enger Kugel an d'Broscht getraff. D'israelescher Arméi sot, de Virfall géing iwwerpréift ginn an huet vun engem Opstand mat Gewalt südlech vun Nablus am Westjordanland geschwat. Et wiere Pneue verbrannt a mat Steng op Zaldote geschoss ginn.

Zanter dem 10. Mee sinn am Westjordanland méi wéi 25 Palestinenser duerch d'israelesch Arméi ëm d'Liewe komm, dat am Kontext vu Protester géint d'Siidlungspolitik. Net grad eng hallef Millioune Mënsche liewen den Ament an israelesche Siidlungen am Westjordanland - dem internationale Recht no sinn dës Siidlungen illegal.

De Samschdeg de Mëtten dann ass hei an der Stad eng Solidaritéits-Manifestatioun fir d'Palestinenser, organiséiert vum Comité pour une paix juste au proche-orient an aneren ONGen. De Cortège geet vum Glacis op d'Plëss.