Et wier Zäit, d'amerikanesch Wirtschaft nei z'erfannen an nei opzebauen, sou de 46. US-President.

D'USA kéinte sech et net leeschten, einfach bei den Zoustand virun der Pandemie an der Wirtschaftskris zréckzekommen. De Budget 2022 soll Schwéierpunkter op d'Bildung, d'Gesondheet, Infrastruktur an d'Lutte géint de Klimawandel leeën, ma och de Budget fir d'Defense soll liicht klammen. D'Staatsschold soll zolidd unzéien, op 112 Prozent vum BIP. Laangfristeg géing de Benefice vun den Investitiounen hir Käschten iwwerhuelen, sou de Biden. D'Republikaner am Senat an am Representantenhaus hunn dem demokratesche President seng Pläng schaarf kritiséiert. Et wier déi irresponsabelste Budgetspropositioun, déi hie jee gesinn hätt, sou de republikanesche Leader am Representantenhaus, de Kevin McCarthy.