Duerch d'Schëffsongléck sinn tonneweis Plastikskugelen an d'Waasser gefall an dës riskéieren, d'Stränn ze verschmotzen.

"Dat ass warscheinlech déi schlëmmst Strandverschmotzung an eiser Geschicht", sou de Responsabele vun der Mieresschutzautoritéit, Dharshani Lahandapura, e Samschdeg. Duerch d'Schëffsongléck sinn tonneweis Plastikskugelen an d'Waasser gefall an dës riskéieren elo déi bei Touriste beléift Stränn ze verschmotzen an och d'Ziichterei vu Fësch an de Gewässer ass vun der Ëmweltkatastroph bedreet. Op enger Längt vun 80 Kilometer an der Géigend vum Schëff gouf d'Fësche verbueden. D'Negombo-Lagun ass berüümt fir hir Kriibsen a Crevetten.

En Dënschdeg waren op d'mannst aacht Containere mat Plastikskugele vum Schëff "X-Press Pearl" gefall. Am Ganzen hat d'Schëff, op deem den 20. Mee e Feier ausgebrach war, offiziellen Informatiounen no op d'mannst 28 Containere mat dëse klenge Plastikskugelen, déi an der Verpackungsindustrie benotzt ginn, gelueden.