E Samschdeg de Mëtteg koum et géint 12.35 Auer op der BAB1 a Richtung Köln/Koblenz am Beräich Schweich zu engem Accident mat zwee Gefierer.

Eng Automobilistin huet warscheinlech net opgepasst an ass an en Auto mat engem Unhänger virun hir gerannt. Beim Accident ass den Unhänger lassgerappt ginn an ass op der Leitplank an der Mëtt vun der Strooss un d'Stoe komm. Den Auto vun der Fra huet Feier gefaangen an ass komplett ausgebrannt.

3 Persoune goufe beim Accident blesséiert. Si konnte sech selwer aus de Gefierer befreien a goufen duerch d'Rettungsekippen a Klinicken transportéiert.

D'Strooss hat nom Accident fir e puer Stonne misse gespaart ginn.