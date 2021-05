Ee Mount nom Ufank vun de massive Protester a Kolumbien huet sech d'Situatioun weider zougespëtzt.

Bei Protester an der Milliounestad Cali sinn e Freideg op d'mannst 10 Leit gestuerwen, dat hunn d'Autoritéite matgedeelt.

Zanter dem Ufank vun de jéngste Protester am südamerikanesche Land sinn den Autoritéiten no op d'mannst 50 Persounen ëm d'Liewe komm. Iwwer 120 Mënsche ginn zanter dem Ufank vun de Protester vermësst, dobäi komme knapp 2.000 Blesséierter.

D'Protester a Kolumbien dauere schonn e Mount. D'Demonstrante fuerderen ënnert anerem e bessere Pensiounssystem, e bessere Schutz vu Mënscherechtsaktivisten an déi komplett Ëmsetzung vum Friddensofkommes mat der lénksgeriichter Ex-Guerillabeweegung Farc.



De kolumbianeschen President Ivàn Duque reagéiert streng op déi dausenden Demonstranten a léisst elo zousätzlecht Militär opmarschéieren. Wärenddeem geet d'Kritik un der Policegewalt géint Demonstranten an d'Luucht.