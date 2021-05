D'Eltere vum verhafte Regierungskritiker Roman Protassewitsch hu bei enger Demonstratioun zu Warschau d'EU an d'USA zur Hëllef opgeruff.

Si géing un all d'EU-Länner an och un d'USA appelléieren, "eis bei der Befreiung vum Roman" a vu senger Partnerin Sofia Sapega ze hëllefen, sou dem Protassewitsch seng Mamm Natalia e Samschdeg bei enger Demonstratioun. "Mir wëllen an engem fräie Land liewen, an engem Land, an deem jiddereen d'Recht huet, seng Iwwerzeegungen auszedrécken", sou nach dem Protassewitsch säi Papp Dmitri.

Honnerte Mënschen hunn e Samschdeg un der Demonstratioun deelgeholl a Fändele mat de rout-wäisse Faarwe vun der belarussescher Oppositioun an d'Luucht gehalen. Op Plakater gouf Belarus ënnert anerem als "Nordkorea an der Mëtt vun Europa" bezeechent.

De belarussesche Staatschef Alexander Lukaschenko ass iwwerdeems weiderhin op Besuch beim russesche President Wladimir Putin. No den internationale Protester no der erzwongener Landung vum Ryanair-Fliger an der Verhaftung vum Protassewitsch a senger Frëndin hat de Putin sengem belarussesche Kolleeg schonn e Freideg demonstrativ de Réck gestäipt.