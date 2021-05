Et gëtt sech erwaart, datt déi konservativ Disy-Partei stäerkste Kraaft bleift, allerdéngs nees keng absolut Majoritéit kritt.

Domat wier de President Nicos Anastasiades weider gezwongen, mat enger Minoritéitsregierung ze regéieren. Gréissten Oppositiounspartei dierften d'Kommuniste bleiwen. Observateure rechnen awer och mat engem gewëssen Afloss duerch Protestwieler, déi entweder net wiele ginn oder hir Stëmm fir déi ultranationalistesch Elam-Partei ofginn. Dës notzt d'Onzefriddenheet an der Populatioun engersäits wéinst Korruptioun an anerersäits wéinst der Migratiounspolitik aus, fir sech ze profiléieren.

De sougenannte "Gëllene Pass"-Korruptiounsskandal huet fir eng gewëssen Anti-Establishment-Stëmmung am Mëttelmier-Staat gesuergt. E Reportage vun Al Jazeera hat am Oktober gewisen, datt et méiglech war, fir Leit mat engem kriminellen Hannergrond iwwer Investissementer un en zypriotesche Pass ze kommen. D'"Gëlle Päss" goufen op Äis geluecht, d'EU-Kommissioun ass sou wéi sou dogéint, dass ee sech en europäesche Pass "kafen" kann an huet am Hierscht eng Prozedur géint Zypern an och Malta ageleet.