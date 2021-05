Gesicht gëtt den Autoritéiten no awer nach ëmmer no enger Persoun, déi u Bord war. Hei handelt et sech ëm e Mann vun 43 Joer.

D'Schëff huet um Wee op Sanana am Nordoste vun Indonesien kuerz no Depart ugefaange mat brennen. Déi 275 Leit u Bord, dorënner och op d'mannst 35 Kanner, sinn an d'Waasser gesprongen, fir sech ze retten. Iwwert eng Dose Membere vun der Crew goufe festgeholl a vun der Police iwwert den Ursprong vum Feier befrot. An Indonesien sinn d'Fären e beléift Verkéiersmëttel, fir vun enger op déi aner vun de ronn 17.000 Inselen ze kommen. Wéinst nidderege Sécherheetsstandarde kënnt et awer och ëmmer nees zu Accidenter - 2019 waren 21 Mënschen ëm d'Liewe komm, wéi eng Fär bei der Insel Java ënnergaangen ass.