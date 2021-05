Eng Riichterin huet si aus der Untersuchungshaft entlooss.

Den technesche Chef an den Direkter vum Seelbunn-Betrib komme fräi. Géint si géif et keng Beweiser ginn, dass si eppes mat der Ursaach vum Ongléck ze di kéinten hunn. De Service-Manager gouf allerdéngs an den Hausarrest gesat. Dat mellt déi italienesch Zeitung Corriere della Sera e Sonndeg.

D'Riichterin hätt gesot, dee Manager hätt versicht gehat, senge Virgesetzten d'Schold ze ginn, nodeems hie selwer komplett ouni sech Suergen ze maache gehandelt hätt an dat ouni d'Mënscheliewen ze respektéieren. 14 Mënsche waren um Péngschtsonndeg beim Ongléck um Lago Maggiore ëm d'Liewen komm.