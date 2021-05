Op d'mannst 20 Persoune si bei der Schéisserei zu Miami an den USA blesséiert ginn.

Bei enger Schéisserei zu Miami an den USA sinn zwou Persounen ëm d'Liewen komm. Op d'mannst 20 sinn der blesséiert ginn. 3 Männer hätten an der Banlieue vu Miami an d'Leit geschoss, déi virun engem Sall stoungen, wou e Concert war. Dat huet déi lokal Police vun der Stad am Bundesland Florida matgedeelt. D'Täter wären duerno an engem SUV nees fortgefuer.