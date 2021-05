Am Südweste vu Frankräich sicht d'Police mat groussem Opwand no engem fréieren Zaldot, dee schwéier arméiert ass.

De Mann hätt op Poliziste geschoss, nodeems d'Beamte wéinst engem Fall vu Gewalt am Stot zu Lardin-Saint-Lazare am Departement Dordogne geruff gi waren. Dat huet déi lokal Gendarmerie matgedeelt.



Zwee Helikopteren an 210 Poliziste wären op der Sich nom verdächtege Mann.

De Mann hätt wéi gesot Waffen, e wär 30 Joer al, sportlech a séier ënnerwee. Dat géif et der Police schwéier maachen, en ze paken ze kréien. Obwuel en an engem Ëmkrees vu 4 bis 5 Kilometer lokaliséiert gi wär, kéime se net un en, well den Territoire duerch de ville Bësch net gutt accessibel ass, sot d'Buergermeeschtesch vun der concernéierter Uertschaft.



Wéi et heescht, wär de Verdächtege scho wéinst Gewalt am Stot mat enger Foussfessel doheem.