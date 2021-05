Duerch de Lockdown hunn däitsch Commemoratiounsplaze méintelaang missen zou bleiwen an hu gréisstendeels online an digital funktionéiert.

An de lëschte Woche goung et an de meeschte Bundeslänner awer nees lues a lues op. Wat huet ee während der Pandemie bäigeléiert? Den Tim Morizet huet beim fréiere KZ Hinzert, wou och vill Lëtzebuerger während dem Zweete Weltkrich gefaange waren, nogefrot.

„An hei goufen d'Judden an déi aner Bewunner, dorënner och Lëtzebuerger an eenzelen Zelle gefoltert“, erzielt eis de Georg Mertes. Mir kréien d'Fotoe vu bannen, den ale Plang an och d'Plaz gewisen, wou de "Bunker" soss eng kéier stoung.

Sou Opname gehéieren zur Sammlung zu Hinzert – déi elo och ëmmer nees online ugebuede gëtt. Si erënneren un d'Verbrieche vum Nationalsozialismus an der Grausamkeet. Commemoratiounsplazen ewéi d'KZ Hinzert, direkt bei Hermeskeil hanner Tréier, spillen hei eng zentral Roll. D'Pandemie awer huet ee gezwongen aus der Nout eng Opportunitéit ze maachen.

Georg Mertes, Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert: „De Succès ass relativ grouss. Mir areechen och e ganz anere Public ewéi mir dat mat eise guidéierte Visitten normalerweis maachen. Op der anerer Säit si mir natierlech och frou, datt et vum nächste Mount un nees méiglech ass, och Visitten nees op der Plaz ze maachen.“

Den direkte Kontakt fir d'Leit wier bei dëser Aarbecht awer net ze ersetzen.

Georg Mertes, Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert: „Datt se mat hiren eegene Froe kënnen e Mënsch froen an deen dann och als Mënsch eng Äntwert huet.“

Vill Aarbecht stécht dohannert, besonnesch fir méi kleng Sitten ewéi Hinzert. Zäit, déi leider dacks duerch Annulatiounen an de Schoule fräi gëtt.

Georg Mertes, Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert: „Wann déi Visitten op eng Commemoratiounsplaz bemol net méi um Programm stinn an de Programm souwisou scho muss an enger méi kuerzer Zäit duerchgeboxt ginn, da falen och esou Saachen ewéi Visitte vun externen Experten an dësem Sujet aus.“ Hei hätt een op d'mannst 2 Joer u wichteger Aarbecht an de Schoule verluer.

Ewéi iwwerall ass zu Hinzert d'Zuel u Visitten dramatesch gefall. Vun den 12.000 Visiteuren d'Joer ass just nach e Brochdeel iwwereg. Vum Mount Juni u soll, hofft een awer, datt et nees esou richteg lassgeet mat de Visiteuren.