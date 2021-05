Och bei friddlechen Aktioune sinn d’Demonstranten am Belarus schonn deels massive Repressiounen ausgesat.

Mat der Entféierung vun enger europäescher Passagéiermaschinn virun enger Woch huet de belarussesche President Alexander Lukaschenko eng rout Linn iwwerschratt a säi Regime internationalem Drock a Sanktiounen ausgesat. Minsk ass isoléiert an eenzeg vu Moskau hänkt een of. Zu engem Wiessel un der Spëtzt, wéi déi politesch Oppositioun e sech wënscht, féiert déi aktuell Situatioun awer net. De Petz Bartz mat enger Analys vun der Situatioun.

E Samschdeg de Mëtteg hate sech e puer 100 Manifestanten aus der belarussescher Diaspora zu Vilnius a Litauen ronderëm déi exiléiert Oppositiounscheffin Svetlana Tikhanovskaya versammelt. Déi grouss Protester an der Heemecht zu Minsk, wéi nach d’lescht Joer am Summer, sinn ze geféierlech ginn. Och bei friddlechen Aktioune sinn d’Demonstrante schonn deels massive Repressiounen ausgesat. Duerfir funktionéiert d’Oppositioun quasi just nach aus dem Ausland eraus, mee och do ass een net sécher – dat war de Message vun der Videovirféierung vum entfouerte Journalist Roman Protassewitsch.

D’Sanktiounen awer, op déi sech d’EU dës Woch iwwerraschend séier eens gouf, hu Vir- an Nodeeler fir de fräischaffende Journalist Philippe Schockweiler, dee sech in extenso mat Russland a Belarus befaasst: "Mir hunn enorm vill politesch Refugiéeë gesinn, Leit, déi fortgelaf si virun der Folter, virun de Vergewaltegungen, virun der politescher Repressioun. Déi am Endeffekt elo an engem fräiliicht Prisong am Belarus ënnerwee sinn. Ouni datt se agespaart ginn, well mir e Visa-Regime hunn, deen et net erlaabt, esou Leit erauszekréien. Dat heescht, treffe mir domadder de Lukaschenko? Jo e bëssen, mä mir treffe virun allem och domadder Oppositioneller a Leit, déi wierklech Gefor lafen, am Belarus verfollegt ze ginn, agespaart ze ginn an och ëm hiert Liewe musse fäerten."

Aktuell ass de Lukaschenko op Visitt zu Moskau. Südlech vu Sotschi, am Schwaarze Mier, stoung en Tour mam Boot, fir mam Homolog aus dem Kreml Delfine kucken ze goen, um Programm. Et war wéi en Ausfluch mat sengem Bouf bei e gudde Kolleeg an et gouf och nach e Maufel z’iessen.

D’Isolatioun vu Minsk wäert finanziell bäissen, mä ënner Kolleege léisst ee sech net hänken, duerfir gouf zu Sotschi och festgehalen, dass Moskau elo eng zweet Tranche vun engem Prêt u Minsk ausbezilt: et ass e Virement an der Héicht vu 500 Milliounen US-Dollar.