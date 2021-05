Mat 27 Prozent vun de Stëmme verléiert d'Regierungspartei awer ee Sëtz am Parlament an et geet awer nees net duer fir eng Majoritéitsregierung.

Mat 22 Prozent bleiwen d'Kommuniste stäerksten Oppositiounspartei. Déi ultranationalistesch Elam-Partei huet un Zoustëmmung gewonnen a kënnt elo op 6,8 Prozent vun de Stëmmen a verduebelt d'Presenz am Parlament vun 2 op 4 Sëtz. D'Elam huet Liene mat der rietsextremer griichescher "Golden Dawn"-Partei, déi elo verbueden ass. De Walkampf war dominéiert vum Korruptiounsskandal ëm déi sougenannte "gëlle Päss, dat huet der Regierungspartei awer alles an allem manner geschuet wéi geduecht.