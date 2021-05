Den dänesche Geheimdéngscht soll Medieberichter no dem US-Geheimdéngscht NSA gehollef hunn, europäesch Politiker auszespionéieren.

Wéi den däneschen ëffentlech-rechtleche Radio DR an aner europäesch Medie mellen, hätt den dänesche Geheimdéngscht den Amerikaner eng geheim Statioun fir Leit ofzelauschteren an der Géigend vu Kopenhagen zur Verfügung gestallt.

De Recherchen no hätt d'NSA tëschent 2012 an 2014 wichteg Politiker aus Däitschland, Schweden, Norwegen, Holland a Frankräich ofgelauschtert hunn, dorënner och déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel an den däitsche President Frank-Walter Steinmeier. Si hätten Accès op SMSen, Telefonater an Interaktivitéite gehat. Dem DR no wier d'Zesummenaarbecht tëschent béide Geheimdéngschter 2015 an engem interne Rapport dokumentéiert ginn no de Revelatioune vum fréieren US-Geheimdéngschtmataarbechter a Whistleblower Edward Snowden.