Eng fënnef Joer no der Aféierung vun der "Zwee-Kanner-Politik" lackert China seng Familljepolitik op en Neits.

China wëll domadder dem Schrumpfe vun der Populatioun entgéintwierken. Aktuell huet een nämlech eng niddreg Gebuertenzuelen an awer eng Populatioun, déi ëmmer méi al gëtt.

Mat dëser Mesure wëll d'Politik d'Struktur vun der Populatioun verbesseren an op eng "Iwweralterung" reagéieren. Dëse Beschloss gouf just dräi Wochen no der leschter Vollekszielung geholl. Kuckt ee sech hei nämlech d'Resultat un, esou muss een dovunner ausgoen, datt a China d'Populatioun an den nächste Joren zeréckgeet. Ee vun den Haaptgrënn dofir war d'"Ee-Kand-Politik", déi vun 1979 bis 2016 am Land duerchgezu gouf. D'Ofschafe vun dëser Politik hat awer just wéineg Effekt, well d'Käschte fir Wunnraum an Ausbildung a China héich sinn, esou datt awer vill Eltere just ee Kand wëllen. Och hu sech vill Leit un d'Familljebild mat engem Kand gewinnt.