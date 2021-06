Dat geet aus engem neie Rapport vun der internationaler Atomenergieautoritéit IAEA ervir.

Déi mécht sech och Suergen, well d'iranesch Regierung keng Informatioune ginn huet zu verdächtegen Anlagen, déi eventuell fir nuklear Aktivitéit genotzt goufen. D'technesch Diskussiounen hätten net dat bruecht, wat se sollten.

Nodeems d'USA 2019 ënnert dem President Trump d'Atomofkommen eesäiteg opgeléist haten, huet den Iran no an no opgehale sech drun ze halen. Aktuell lafen zu Wien Verhandlunge fir eng Reanimatioun vum Accord, deen Teheran dovun ofhale soll eng Atombomm ze bauen.