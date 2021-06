Vergläicht een de Gletscher mat 1890, esou huet e bal 2.200 Quadratkilometer u Fläch, respektiv 18 Prozent dovunner, verluer.

Dat hu Wëssenschaftler an der islännescher Fachzäitschrëft "Jökull" publizéiert. D'Gletscher maache ronn 10 Prozent vun der Fläch vum Land aus a sinn zanter dem Joer 2000 ëm 750 Quadratkilometer zeréckgaangen. D'Experte warne scho méi laang, datt d'islännesch Gletscher spéitstens 2200 net méi existéiere géif.

Weltwäit verléiere bal alleguerten d'Gletscher, ëmmerhi ginn et der 220.000, u Mass, wat dozou bäidréit, datt de Mieresspigel klëmmt. Satellittebiller vun der Nasa weisen, datt tëscht 2000 an 2019 all d'Gletscher ronn 267 Milliarden Tonnen Äis pro Joer verluer hunn an den Tempo, mat deem d'Äis zeréckgeet, gëtt ëmmer méi séier.